Nebati sosyal medyadan duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü.

Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek Ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımız da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaşmıştır.

Amacımız ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik olarak oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırız!”