Nebati: Şubat’ta enflasyonda düşüş yaşanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Nebati, aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubat-mart aylarında düşüşü daha net hissedeceğimizi açıkladı.

Nebati, “24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşı ile emtia fiyatları arttı. Türkiye yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan bir ülke. Emtia fiyatları ve dövizdeki artışlara sebep olmasıyla bu noktaya geldik” diye konuştu. “Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı” diyen Nebati, şöyle devam etti: “1 ay öncesine kadar petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı adete dayak yedik. 30 lirayı aşan bir fiyatlama geldi. Şimdi 22 civarında. Muhalefet yüksek sesle petrol fiyatları şuraya gider mi diye üzerimize geldiler. Fiyatlar düştü. Yıl sonunda olağanüstü durumla karşılaşmazsak baz etkisiyle düşüş direncine girmiş olacağız. Enflasyondan kurtulmaya başlayacağız. Şubat-martta daha net hissedeceğimiz evreye girmiş olacağız.”