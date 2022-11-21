Nebati: Ülkemize yönelik bir eleştiri yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, FATF hakkında açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında FATF ile ilgili konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.

“ÜLKEMİZİN OLUMLU ADIMLAR ATTIĞI AÇIKÇA KABUL EDİLMİŞTİR”

FATF tarafından Ekim 2022’de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.

Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.

Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.