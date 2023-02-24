Nebati: Uluslararası camiaya teşekkürler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremde yardım gönderen ülkelere teşekkürlerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda depreme ilişkin bilgileri Bakan Nebati, G20 üyesi ülkelerin temsilcilerine anlattı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hindistan Dönem Başkanlığındaki 1’inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na, ülkemizde yaşadığımız elim deprem felaketleri sebebiyle çevrimiçi şekilde katılım gösterdik.

Toplantının, ülkemize tahsis edilen özel bölümünde, ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgiler verdik. Uluslararası camianın bugüne kadar göstermiş olduğu desteğe teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de dayanışma içinde olmamızın önemini vurguladık.”