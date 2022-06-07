Nebati: Vatandaşımızın gelirini artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların gelirini artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakan Nebati, dar ve sabit gelirli vatandaşlarını gelir düzeyini artırmak ve refah seviyesini yükseltmek için gerekli uygulamaları devreye soktuklarını söyledi. Nebati, ” vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi politikalarına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Nebati, “Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır” açıklamasını yaptı.

Dar ve sabit gelirli vatandaşların gelir düzeyini artımak ve refah seviyesini yükseltmek için gerekli uygulamaları da hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Nebati, “Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik” açıklamasını yaptı.

Enflasyon karşısında dar gelirli vatandaşların alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Nebati, “Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” dedi.