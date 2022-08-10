Nebati: Yalan yanlış açıklama yapıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İkinci çeyrek göstergeleri güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor.

Uluslararası kuruluşlar, küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, ülkemizin büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediler.

Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimizin 37 milyar dolar ile salgın öncesi seviyesinin de üzerine çıkması yönündedir.

İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır.

Spekülatif, onu geçiyorum manüpilatif çarpıtmalardan medet umanlar var, önünde ünvan bulunan bazıları bir koro halinde “dolar şuraya gidecek, ülke şuraya gidecek diye” yalan yanlış açıklama yapıyorlar.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle cari işlemler açığı artmıştır. Enerjiye ödeyeceğimiz miktar bu yıl 100 milyar dolara doğru gidiyor, cari açığımızın temel sebebi sadece enerji maliyetleridir, enerji hariç 12 aylık birikimli cari işlemler Mayıs itibarıyla 34,6 milyar dolar fazla vermiştir.”