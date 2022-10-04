Nebati’den açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yaşanan gelişmeleri duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve son zamanlarda her gün ifade ettiğimi ve uyguladığımız politikaları şimdi BM çağrı yaparak tekrar ediyor. Öte yandan savaş nedeniyle ülkelerin gıda arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken küresel gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru anlaşması fiyatların önemli oranda gevşemesini sağlamıştır.

Dünyada bunlar yaşanırken, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ekonomi yönetimi olarak bizler Türkiye ekonomik modelini kurguladık ve hayata geçirdik. Selektif kredi politikasıyla kredilerin üretirken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Küresel değer zincirlerinden daha da fazla pay almalarını hedefliyoruz.

Salgın sonrası dünya ekonomisi önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ekonomi dönüşüm zirvesinde önemli iki gün geçirdik. Dünyanın 4 bir yanında saygın akademisyenlerle bir araya geldik. İki dolu dolu günü birlikte geçirdik.

İstişare ve paylaşımlar bizlere bir kez daha Türkiye ekonomi modelimizin ne kadar isabetli ve zamanında atılmış bir adım olduğunu teyit etmiştir.

Sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli gösterge olan makine yatırımları 11 çeyrekten bu yana üst üste artmaya devam ediyor. İsihdam artışımız bu yılın ilk yılında 613 bin kişilik artışla ülkemiz OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başarmıştır.

Salgın döneminde küresel ticaret ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif etkilense de eylül 2022 itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 252.6 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyesine ulaşmıştır. Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ederken Yalova’mızda büyümesini sürdürüyor. Bugün burada ülkemizde yatırım alanında öncü sektör olan tekstil ve hazır giyim sektörü firmalarından birinin lojistik merkezi açılışı için bir aradayız.

Tekstil ve hazır giyim sektörümüz yüksek istihdam sağlamasının yanı sıra büyük oranda ihracat odaklıdır. Dünyanın en büyük 6. hazır giyim ihracatçısı konumuna gelmiş bulunmaktayız.

“İHRACATINI DAHA DA ARTIRACAĞINDA ŞÜPHEMİZ YOK”

Bu yıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Esnek üretim yapısına sahip hazır giyim sektörümüzün devletimizin sağladığı desteklerle ihracatını daha da artıracağında şüphemiz yok.

Son yıllarda istihdamda, ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarılar diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Çağrılar bu ülkeden çıkan çağrılarla mutlaka aynı frekansta buluşacak.

Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak yeni malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar. Bu zeval mevcut küresel gerçekler, çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyorlar.

Son 20 yılda ayağa kalkan özgüvenini yeniden kazanan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir.

“YENİ DÜNYADA TÜRKİYE YÜZYILINI YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bu odaklar milletimizin karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini kendiler ide biliyorlar. Mesnetsiz saldırılarını çaresizce artırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bizler ülkemize yeni tesisler kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Dönüşen bu yeni dünyada Türkiye yüzyılını yazmaya devam ediyoruz.

Ay yıldızlı bayrağımız küresel arenada her geçen gün daha da yükseklere çıkacaktır. Biz iş adamı ile iş adamı gibi konuşuruz. Çiftçi ile çiftçinin dilinden konuşuruz. Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edileceğini iyi biliriz.

Siz manipülatif, yalan dolan hezeyanlarla sözlerinizi devam ettirin, siz havuzunuzda çırpınmaya devam edin. Ülkeyi büyüterek 21.yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olmaya devam edecek diyeceğiz.

Ülkemiz için üreten, emek veren herkesin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu lojistik tesisin Yalova’mız ve milletimize hayırlı olsun dilekleri ile sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.