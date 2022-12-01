Nebati’den açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor.

Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor.

Gıda ve enerji fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen fiyatlamalar neticesinde tüm dünyada maliyet kaynaklı bir enflasyonist ortam oluştu.”