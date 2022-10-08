Nebati’den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretteki artışın enflasyonun üzerinde olacağını söyledi.

Kredi Garanti Fonu’ndan, Kur Korumalı Mevduata, enflasyonla mücadeleden, asgari ücret artışına… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

“Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle azaldığını göreceğiz” diyen Nebati, asgari ücrete enflasyonun üzerinde iyileştirme yapılacağını belirtti.

Ekonomiyi canlandıracak yeni destek paketleri

Esnafla ilgili olarak Halk Bankası ile yeni bir çalışma hazırlandığını da söyleyen Bakan Nebati, “Kredi garanti sistemi kapsamında 50 milyar TL’lik yeni bir destek paketini yürürlüğe koyuyoruz. Gelecek olan paket ihtiyacı olmayanlara değil, gerçekten ihtiyacı olup üretimi artıracak, işletme sermayesini karşılayacak yatırım yapacak kesime gidecek” açıklamasını yaptı.

Dar gelirlilerin borçlarını silmeye yönelik çalışmalar sürüyor

Öte yandan, dar gelirlilerin borçlarını silmeye yönelik çalışmanın yakın zamanda Meclis’e sunulduğunu hatırlattı.

Çalışmanın içeriğini, “Vazgeçilen alacaklar ile ilgili icrada alınacak harçlardan da vazgeçiyoruz. Bu kapsamda 9 milyon icra dosyası 5 milyon borçlu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerindeki 2 bin 500 liraya kadarki borçlar için görüşüyoruz” sözleriyle anlattı.

Kur Korumalı Mevduat 1 yıl uzatıldı

Bakan Nebati, büyük ilgi gören Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını da duyurdu.

Mevduatın üçte birinin Kur Korumalıya geçtiğini söyleyen Nebati, hacimin 1,4 trilyon TL olduğunu açıkladı.

Borsadaki usulsüz işlemler yakın takipte

Nebati, borsada usulsüz işlemlere yönelik yakın takipte olacaklarını, Borsa İstanbul’un zarar görmemesi için adımlar atıldığını söyleyerek, şunları söyledi:

“Borsada kim oyun oynadıysa, kim bilerek yaptıysa, nereye uzanırsa uzansın, kime giderse gitsin, bunun bedelini ödeyecek. Yatırımcılarımızın bu işlemleri yaparken mutlaka uzmanlarla hareket etmesini tavsiye ederim.”