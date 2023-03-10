Nebati’den ekonomiye dair açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları ve sanayi üretimi verisine dair açıklama yaptı.

Bakan Nebati, Twitter üzerinden bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bakan Nebati’nin açıklamaları şu şekilde:

“Küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5,6’lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz bu yılın Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürmüştür.

Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artarken, aynı zamanda bir önceki aya göre 354 bin kişi ilave istihdam artışı sağlanmıştır. Böylece toplam istihdam 31,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmış ve işsizlik oranı yüzde 9,7’ye gerilemiştir.

Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz.”