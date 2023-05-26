Nebati’den emekliye müjdeli haber

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak zamma dair açıklamalarda bulundu.

Memur maaşlarını örnek gösteren Nebati, “Memur maaşlarında yapılacak artış emeklilere de yansıyacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen “Basın Mensupları ile Değerlendirme Toplantısı”nda, soruları yanıtladı. Bakan Nebati emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını söyleyen Nebati, “İnşallah temmuz ayında çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. EYT düzenlemesini, yüzyılın felaketine rağmen yürürlüğe koyduk, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını tekraren ifade etmiş olayım.” diye konuştu.

Nebati, kamu işçilerinin ücretlerinde refah payı dahil yüzde 45 artışa gittiklerini, 45 bin öğretmen ve 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını anımsatarak, Türkiye Yüzyılı’nı “eğitimin yüzyılı” haline dönüştüreceklerini söyledi.

Kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi. En düşük memur maaşı son olarak 11 bin 848 TL’ye yükseltildi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşına en az yüzde 80’lik bir zam yapılması bekleniyor.

Merkez Bankasının anketi baz alındığında memur maaşlarına zammın yüzde 45 olması durumunda ek zam yüzde 26.32, yüzde 50 olması durumunda ise ek zammın yüzde 31.32 zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL’ye tamamlanmasının ardından daha yüksek kademedeki memurlara Temmuz zammının yanı sıra refah payı artışıyla ince ayar yapılacak.