Nebati’den enflasyon açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında enflasyon konusunda açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

‘ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ’

Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz.”

Öte yandan AK Parti Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Nebati’nin, konut satışının yapıldığı internet sitelerinde sahte ilanlarla fiyatların “şişirildiğini” söyleyerek, “Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız” demişti.

Bakan Nebati, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda “ekonomi” başlığıyla düzenlenen oturumda ekonomideki son gelişmeleri anlatmıştı.

Dolar kurundaki yükselişi durdurmak için hayata geçirilen ve “bütçe üzerinde yaratacağı risk” nedeniyle eleştirilen “Kur Korumalı Mevduat” (KKM) modelinin devam edeceğini söyleyerek, “Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21.1 milyar TL. Biz eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı” dedi.

Nebati’nin sunumunda ihracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olması konusu da gündeme geldi. Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğu, hidroelektrik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiği ifade edildi.