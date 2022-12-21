Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İktisat Kongresi’nde enflasyona dair açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İktisat Kongresi’nde enflasyon ve KKM hesaplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “İzmir İktisat Kongresi cephede destansı mücadeleleri ile elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Yurdumuzun 4 bir yanında katılım gösteren çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin, tüccarların o dönemdeki zor koşullar altında bir araya gelmesi, istiklal mücadelesinin muzaffer komutanlarından Kazım Paşa’nın başkanlık etmesi önem taşıyordu.

“İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORLARINI ARDI ARDINA KIRMAYA AZİMLE DEVAM EDİYORUZ”

Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu istikamette yani iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz. Tüm küresel çalkantılara rağmen ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek için aynı inanç ile çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkanları oluşturmaya, tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken, ihracatta cumhuriyet tarihi rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz.

“İKTİSADİ DÜŞÜNCEMİZİ YENİ ZİRVELERE TAŞIMA GAYESİYLE AZİMLE İLERLİYORUZ”

Bizler 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyoruz. İktisadi düşüncemizi yeni zirvelere taşıma gayesiyle azimle ilerliyoruz.