Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde 2022’yi başarıyla geride bıraktık” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,18 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,27’ye düştüğünü duyurdu.

‘Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik’ diyen Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.