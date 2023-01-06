Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yaşanan gelişmelere değindi ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı’na katıldı. Bakan Nebati burada önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldikten sonra banka genel müdürlerine şunu söyledim, bankacılık yanında sosyal sorumluluklarınız var. Kar eden amaca sahip değilsiniz. İsimlerinize uygun şekilde gerekli adımları atmanız hem bizi hem ülkemizi mutlu edecektir telkininde bulunmuştum. Ziraat Bankamıza bu anlamda özellikle teşekkür ediyorum.

Küresel salgın ve savaş tarım sektörünün ne derece stratejik önemde olduğunu tüm ülkelere göstermiştir. Az gelişmiş ülkeler gıda arz güvenliğine ilişkin tehditleri yakinen tecrübe etmiştir. Tahıl koridoru anlaşması sorunların derinleşmeden çözüme kavuşmasını sağlamıştır. Tarım sektörünün stratejik öneminin bilinciyle etki politikalarıyla yoğun emekler sonucunda 2022 yılında tarım sektörü hasılamız 2021’e göre artmıştır. Ülkemiz istihdamının yüzde 17’si geçimini tarımdan sağlamaktadır. Türkiye en büyük 5-10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemiz meyve, sebze, kuru yemişte ana ihracatçı haline gelmiştir.

Bizim sadık yarimiz kara topraktır. Bu anlayışla tarımsal desteklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme için geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira tahsis ettik.

“ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN ARALIK’TA HIZLANDIĞINI GÖRDÜK”

Hem üreticilerimize destek sağlayarak stok temin ettik, vatandaşların temel gıda maddelerine ulaşmalarına katkı sağladık.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin Aralık’ta hızlandığını gördük. Küresel Emtia fiyatlarındaki normalleşme ve Döviz kurlarındaki istikrarın etkisiyle çiftçilerimiz girdi fiyatlarıyla daha öngörülebilir sürece kavuşacaktır. Kaynakların sürdürülebilir şekilde verimli kullanılmasına ve teknolojiden maksimum yararlanmaya devam edeceğiz.

Her tohum toprağa kavuşmak için büyük heyecanla bekler. Onun için de toprak büyük bir keyifle hazırlanır. Buğday tanesi önce elenir. Buğdayın üstündeki güçlü taneler ayrıştırılır, güçlü olmaları için ilaçlanır ve toprağın hazır olduğu dönemde yanında gübresiyle kurbanlar kesilerek toprağın kavuşması büyük bir şölenle sağlanırdı. Buğday toprağa girdiği andan itibaren dualar başlar. Sonra başlarınız beklemeye. Buğday tanesi yavaş yavaş çimlenmeye başlar. Çimlendikçe adeta bir yavrunuzun dünyaya geldiği gibi keyif alırısınız. Zahmet dönemin sonunda biçer döver gelir buğdayı biçmeye başlar.”