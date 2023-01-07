Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair konuştu ve enflasyonda düşüş yaşanacağını söyledi.

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonda düşüşlerim devam edeceğini bundan sonraki aylarda da hep birlikte göreceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda açıklamalarda bulundu. Nebati, “Enflasyonda düşüşlerim devam edeceğini bundan sonraki aylarda da hep birlikte göreceğiz. Çiftçilerimiz girdi fiyatları bakımından daha öngörülebilir bir sürece kavuşacaktır” dedi. Nebati konuşmasında küresel salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu tüm ülkelere açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Bu süre zarfında tüm ülkelerin ve özellikle de az gelişmiş ülkelerin gıda arz güvenliğinin sürdürülmesine ilişkin tehditleri yakinen tecrübe ettiğini dile getiren Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle bir diplomasi başarısı olarak vücut bulan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sorunların daha da derinleşmeden çözüme kavuşmasını sağladığını anlattı. Nebati, tarım sektörünün stratejik öneminin bilinciyle hayata geçirdikleri etkin politikalar ve gece-gündüz demeden çalışarak alın terini üretime dönüştüren çiftçilerin yoğun emekleri sonucunda 2022’de tarım sektörünün hasılasının 2002’ye göre reel olarak yüzde 62,1 arttığını kaydederek, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’nin istihdamının yüzde 17’sinin geçimini tarımdan sağladığını bildirdi.

Türkiye’nin 20 farklı tarım ve gıda ürünü bakımından en büyük 5 ila 10 küresel üretici ülke arasında yer aldığını aktaran Nebati, böylece Türkiye’nin meyve, sebze ve kuruyemişte ana ihracatçı haline geldiğini ifade etti.