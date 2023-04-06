Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun gerilemesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Tarihin gördüğü en büyük afetlerden biri” diye konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki dönemde enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz” dedi.

Bakan Nebati, Konya iş dünyası ile istişare toplantısında konuştu. Nebati, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri “Tarihin gördüğü en büyük afetlerden biri” olarak nitelendirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmenin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam edildiğinin söyleyen Nebati, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretleriyle, Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörü olmuştur. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki performansımızı da geçmeyi başardık.”

Nebati,”Yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek, ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın refahı ve huzurunu merkeze alan bir yaklaşımla, istikrarlı ve giderek daha da güçlenen bir ekonomi her daim önceliğimizdir. Türkiye Yüzyılı’nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Nebati, vatandaşların özellikle sigorta konusunda daha hassas davranmaları ve başta gayrimenkulleri olmak üzere daha aktif olmaları çağrısında bulundu.