Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati’nin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tahıl koridoru anlaşması birçok ülkenin rahatlamasını sağlamış oldu. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.

Sera yatırımlarına önem veriyor ve jeotermal kaynakların kullanılmasını destekliyoruz. Dün sayın Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlara müjdeyi açıkladı. Çalışanlara ödenen çalışma bedeli vergi istisnasını yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre aktaracağız ve rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız.

Vatandaşlarımız 20 yıldan bu yana AK Parti olarak karşılaştığımız her sorunları aşmakla birlikte nasıl fırsata çevirdiğimiz çok iyi biliyor.