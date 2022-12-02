Nebati’den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından EYT’lilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.”

Öte yandan Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu.

“EYT İLE İLGİLİ DE BENZER BİR YAKLAŞIMIMIZ VAR”

Görüşmeler öncesi TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Yine kamu işçi, işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerimizi paylaşıyoruz. TİSK Gerek asgari ücret sürecinde gerek çalışma hayatı ilgilendiren her türlü kanun düzenlemede çalışanların beklentisini önceliği olarak belirtiyor. EYT ile ilgili de benzer bir yaklaşımımız var. Çalışma arkadaşlarımızın refahının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.