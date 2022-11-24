Nebati’den Karadeniz gazı hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazımızın vanasını 2023’te inşallah açıyoruz. Nükleer Santralimizi yine önümüzdeki yıl devreye alıyoruz. Böylece, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını giderek azaltmak konusunda da kararlıyız” dedi.

8’inci Dünya Helal Zirvesi ve 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde başladı. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı. Bakan Nebati, Karadeniz’de keşfedilen gazın ve nükleer santralin önümüzdeki yıl devreye sokulacağının müjdesini verdi. Bunun yanı sıra İslamı finansın küresel düzeyde aktif büyüklüğüne dikkat çeken Nebati, İslami finansın küresel düzeyde aktif büyüklüğü 2021 yılı itibarıyla 3,1 trilyon dolar seviyelerindedir. İçinde bulunduğumuz yılın sonunda ise bu büyüklük 3.4 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor” dedi.

2023 ile ilgili müjde veren Bakan Nebati, “Bundan 20 sene evvel, yerlilik oranı yüzde 20’lerde olan savunma sanayisini, yüzde 80 yerlilik oranına çıkartabilmiş bir Türkiye var. Attığımız adımlar sayesinde İHA’larımız ve SİHA’larımızın kaydettiği üstün başarı tüm dünya tarafından biliniyor. Son teknoloji yerli otomobilimizi yakın zamanda banttan indirdik. İnşallah kısa bir süre sonra onu da yollarda göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Artvin’de tamamen yerli sermayeyle inşa ettiğimiz ve dünyanın en yüksek beşinci barajı olan Yusufeli Barajı’nı devreye aldı. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazımızın da vanasını önümüzdeki yıl inşallah açıyoruz. Nükleer Santralimizi yine önümüzdeki yıl devreye alıyoruz. Böylece, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını giderek azaltmak konusunda da kararlıyız” dedi.