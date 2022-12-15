Nebati’den Kılıçdaroğlu’na asgari ücret yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na asgari ücret konusundaki sözlerine yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddiasına cevap verdi. Bakan Nebati, ““Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelmişti. CHP lideri burada yaptığı açıklamada, “Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

İşte Bakan Nebati’nin o paylaşımı;

“Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. ‘Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz’ demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz.”