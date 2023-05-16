Nebati’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na 14 Mayıs eleştirisinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, “Sana söz baharlar gelecek” diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.

Toplam oy potansiyeli yüzde 1,5’i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız.

Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir “Hesap Uzmanı” olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.”