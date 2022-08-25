Nebati’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Varlık şirketlerine borçlarınızı ödemeyin” çağrısına tepki gösterdi. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun siyasi çıkar uğruna hesapsızca konuştuğunu ve piyasa manipülatörü gibi davrandığını söyledi. Dar gelirlilere yönelik 30 milyar TL’lik yeni paket çalışmasını da hatırlatan Nebati, ”Rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz gerekmez mi?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kredi borcu varlık şirketlerine devredilen vatandaşlara çağrı yaptı.

Vatandaşlara borçlarını ödememelerini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, ”Seçimden sonra avukatlarla ben konuşacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan tepki gösterdi.

”SİYASİ BEKLENTİ UĞRUNA PİYASA MANİPÜLATÖRÜ GİBİ DAVRANIYOR”

Nebati, CHP liderinin siyasi çıkar uğruna hesapsızca konuştuğunu ve piyasa manipülatörü gibi davrandığını söyledi.

”BİZ LAFTA DEĞİL İCRAATLARIMIZLA KONUŞURUZ”

Dar gelirlilere yönelik 30 milyar TL’lik yeni paket çalışmasını da hatırlatan Bakan Nebati, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

”ROL KAPMAYA DÖNÜK BASİT MANEVRALARDAN ÖTEYE GEÇMENİZ GEREKMEZ Mİ?”

Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.”

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kredi borcunu ödeyemeyen çok sayıda kişinin borçlarının varlık şirketlerine devredildiğini vurgulamıştı.

Varlık şirketlerini tefecilik yapmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara borçlarını ödememe çağrısı yaparak ”Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Tehdit edecekler. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım” demişti.