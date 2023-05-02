Nebati: Faizlerde düşüş sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin İş Dünyası Buluşması’nda faizlerde düşüşün gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Nebati’nin açıklamaları şu şekilde: Böylesi güzel bir günde, her insanı büyük ideallerle sahip Dünya Cenneti Mersin’imizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi dostluk ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizler, bildiğiniz gibi iş dünyamızla her daim farklı platformlarda bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Buna da son derece önem veriyoruz.

Ancak bugün sizlerle Mersin’deki bu buluşmamıza özel bir değer veriyorum. Bugüne kadar devam eden iş birliğimizi Mersin için inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız.

Tekraren ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler somut rakamlardan, gerçek sonuçlardan bahsediyoruz.

Geçmişten bu yana ülkemizin kronik hale gelen bütçe açığı sorununa AK Parti hükümetlerimiz döneminde bizler son verdik.

Yaptığımız düzenlemelerle, bankacılık sektörünün finansman sağlama işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine imkân tanırken; sermaye yapısını güçlendirdik ve aktif kalitesini de iyileştirdik.

90’lı yıllarda bir türlü dikiş tutturamayan koalisyon hükümetlerinin uyguladığı hatalı ve istikrarsız politikalar, ekonomimizde ve ülkemizdeki güven ortamında büyük bir tahribata sebep olmuştu.

‘FAİZLERDE ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ SAĞLADIK’

Uyguladığımız sağduyulu ve kararlı politikalarla bu hasarı ortadan kaldırdık, ekonomiye yönelik beklentileri ve güveni iyileştirerek faizlerde önemli bir düşüş sağladık.

‘KİŞİ BAŞI GELİR BAKIMINDAN ÜST-ORTA GELİR GRUBUNA YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK’

Bu sayede, 90’lı yıllarda faize giden milletin kazancını eğitimden sağlığa, altyapıdan enerjiye, sosyal güvenlikten sosyal yardımlara, tarımdan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yine bu millet için harcadık.

Bu gelişmelerin bir yansıması olarak ülkemizi kişi başına gelir bakımından dünyada üst-orta gelir grubuna yükseltmeyi başardık.

Elde ettiğimiz tüm bu stratejik kazanımlar sanki hiç yokmuş gibi davranmak ya tamamen bilgisizliktir ya da açık bir kötü niyet göstergesidir. 9

Unutulmamalıdır ki büyük emeklerle kaydettiğimiz bu kazanımlar, ekonomimizin yapısal kırılganlıklarıyla mücadele edebilmemiz için bize önemli bir temel sağlamıştır.

Yaşadıklarımız bize açık ve net bir şekilde göstermiştir ki tek başına faizi odağına alan para politikaları, ülkemizin yapısal sorunlarımıza çözüm üretememiştir. Tam aksine yüksek faiz ortamında yaşanan kısa vadeli sermaye girişleri, yapısal sorunların daha da derinleşmesine yol açmıştır.

Bu nedenle, ülkemizin iç dinamiklerini dikkate alarak yeni bir yol haritası çizmemiz, yeni bir politika seti belirlememiz elzem hale gelmişti. 10

Özellikle son yıllarda küresel salgın ve jeopolitik sorunlar başta olmak üzere üst üste gelen çoklu küresel krizler, tüm dünyada hızlı ve kökten bir değişim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bölgeselleşme, kendi kendine yetebilme gibi kavramların ön plana çıktığı bu yeni dönemde; gelişmiş ekonomiler tarafından “tek doğru” gibi lanse edilen, ezbere uygulanan konvansiyonel yöntem ve reçetelerin gelişmekte olan ekonomiler için yetersiz kaldığı açıktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiğimiz hızlı karar alma ve harekete geçebilme kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye Ekonomi Modeli’ni 2021 yılı sonunda devreye aldık.