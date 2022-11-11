Nebati’den ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indirimi ile ilgili açıklama yaptı ve böyle bir indirimin gündemde olmadığını belirtti.

Otomobil fiyatlarlarındaki artış sonrası ÖTV indirimi beklentisi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Nebati, “Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Matrah artırımı sonrası ucuz otomobil fiyatlarında indirim olabilir. Bakanın bu açıklamaları sonrası otomobilde matrah düzenlemesi merak edilmeye başlandı.

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, dövizdeki artış ve araç bulunulurluğunun azalması sebebiyle araç fiyatları hızla arttı. Kasım ayı itibariyle 400 bin TL’nin altında araç neredeyse kalmadı.

Bu sebepten otomobil alacaklar ve sektör ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi gibi konuları bir süredir talep ediyordu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde otomobilde ÖTV indirimi tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Nebati, “Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?” sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığı yanıtını verdi ancak ekledi: “Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz.”