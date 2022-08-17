Nebati’den vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden vergi konusunda açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnaftan çiftçiye kadar birçok kesimi ilgilendiren destekleri tek tek sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz.

Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz.