Nebati’den ‘vergi teşviki’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘vergi teşviki’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Bu yıl sonuna kadar Yatırım Teşvik Belgeli yatırımcılarımıza toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlamış olacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati “Dünya ekonomisinde durgunluk ve küçülme risklerinin tartışıldığı bir dönemde, biz her koşulda milletimizin menfaatlerini önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle yatırımı, üretimi, ihracat ve istihdamı artırıcı desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati “Dünya ekonomisinde durgunluk ve küçülme risklerinin tartışıldığı bir dönemde, biz her koşulda milletimizin menfaatlerini önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle yatırımı, üretimi, ihracat ve istihdamı artırıcı desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sağlamaya devam ediyoruz” dedi.