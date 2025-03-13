Haberler

Nebi Hatipoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

NEBİ HATİPOĞLU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Hatipoğlu, yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, son olarak Ankara’da bulunan Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti Grup Toplantısı’nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hatipoğlu, gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Hatipoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile samimi bir hasbihal gerçekleştirdik” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Girişim Sermayesi Şirketler İçin Büyük Fırsat

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, girişim sermayesi yatırım fonlarının yenilikçi projeler ve şirket büyümesi için sağladığı fırsatları bir toplantıda anlattı.
Haberler

Patlıcan Fiyatları İstanbul’da İnişe Geçti

İstanbul'da patlıcan fiyatları son bir haftada 180 TL'den 100-140 TL'ye düştü. Hal esnafı, Akdeniz'deki sıcak havaların ürün verimini artırdığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.