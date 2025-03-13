Nebi Hatipoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü

NEBİ HATİPOĞLU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Hatipoğlu, yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, son olarak Ankara’da bulunan Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti Grup Toplantısı’nın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hatipoğlu, gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Hatipoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile samimi bir hasbihal gerçekleştirdik” şeklinde ifade etti.