Nebi Hatipoğlu Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehit Vahit Elmas’ın yakınlarını ziyaret etti. Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “1993 yılında Bingöl’de şehit olan kıymetli hemşehrimiz Vahit Elmas’ın ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldık” dedi.

HAYATINI KAYBEDENİ ANMA

Ziyaretinin ardından, Milletvekili Hatipoğlu, son günlerde bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. “Ardından, geçtiğimiz günlerde elim bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, aziz şehidimiz Vahit Elmas ve Melih Karaca için Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diledi.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

