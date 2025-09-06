Nebi Hatipoğlu Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehit Vahit Elmas’ın yakınlarını ziyaret etti. Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “1993 yılında Bingöl’de şehit olan kıymetli hemşehrimiz Vahit Elmas’ın ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldık” dedi.

HAYATINI KAYBEDENİ ANMA

Ziyaretinin ardından, Milletvekili Hatipoğlu, son günlerde bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. “Ardından, geçtiğimiz günlerde elim bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, aziz şehidimiz Vahit Elmas ve Melih Karaca için Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diledi.