Nebi Hatipoğlu, Yurtları Ziyaret Etti

NEBİ HATİPOĞLU YURDU ZİYARET ETTİ

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi kampüsünde yer alan Yunus Emre Öğrenci Yurdu’nu gezdi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Hatipoğlu, ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın’dan hem Yunus Emre Yurdu hem de şehirdeki diğer yurtların durumu hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİ İMKANLARI ÖNEMLİ

Hatipoğlu, açıklamalarında öğrencilere sunulan imkanların kıymetini vurgulayarak, “Yurtlarımızda gençlerimiz için gerçekten çok değerli imkanlar sunuluyor. Konaklamadan sabah ve akşam yemeklerine, internetten sıcak suya, çalışma odalarından spor salonlarına kadar öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülmüş.” dedi. Ayrıca, “Amacımız, gençlerimizin burada kendilerini evlerinde hissederek sadece derslerine ve hayallerine odaklanabilmeleri.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Yeni eğitim öğretim yılı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Hatipoğlu, “Eskişehir’imizdeki yurtlarımız, kapılarını güvenle ve gönül rahatlığıyla öğrencilerimize açmaya hazır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, biz de onların yanında olmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.