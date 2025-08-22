Nebi Hatipoğlu Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

NİLÜFER İLÇE BAŞKANLIĞI İLE GÖRÜŞME

Ziyaretin ardından Hatipoğlu, Bursa’nın Nilüfer ilçesine geçerek AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek, ilçenin çalışmalarını değerlendirdi.

CUMA NAMAZI VE VATANDAŞ BULUŞMASI

Hatipoğlu, ilçede bulunan Edebali Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Hatipoğlu, halkın taleplerini dinledi.