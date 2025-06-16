Nebioğlu Mahallesi’nde 26 Yıldır Muhtar

NEBİOĞLU MAHALLESİ’NDE 26 YILLIK MUHTARLIK DÖNEMİ

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı kırsal Nebioğlu Mahallesi’nde 1999 yılında muhtar seçilen Fatma Boyacıoğlu, yaklaşık 26 yıldır bu görevini sürdürüyor. Boyacıoğlu, ilçeye 69 kilometre mesafede bulunan bu mahallede muhtarlık yapıyor.

HİZMETLERİ VE GÖREV DÖNEMİ

Fatma Boyacıoğlu, yaptığı açıklamada 1999 seçimlerinde Arif Aygörmez’den muhtarlığı devraldığını belirtip, “Altı dönemi kesintisiz kazandım. Yaklaşık 26 yıldır mühür bende. Nebioğlu Mahallesi muhtarı olarak görevimi sürdürüyorum.” diyerek görevdeki sürekliliğini vurguladı. Görevine geldiğinde köylerinde su sorunu olduğunu ifade eden Boyacıoğlu, “Önce su sorununu çözdük. Daha sonra yolların asfaltlanması ve köy çeşmesinin yapılması gibi birçok hizmet dönemimize nasip oldu.” şeklinde konuştu.

KAMU GÖREVLİLERİYLE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Görev süresi boyunca çok sayıda kamu görevlisiyle çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Boyacıoğlu, “Rahmetli Bülent Ecevit döneminde göreve başladım. O günden bu yana birçok başbakan ve cumhurbaşkanı görev yaptı. İlçede beş belediye başkanı ve on kaymakamla çalıştım.” ifadesini kullandı. Bu açıklama, Boyacıoğlu’nun görev süresince deneyim kazandığını ve farklı yönetimlerle sürekli işbirliği yaptığına dikkat çekiyor.