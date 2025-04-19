Nebraska’da Uçak Düşmesi Oldu

KÜÇÜK UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin Nebraska eyaletinde, küçük bir uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde hareket ettiğini ve dünkü olayın yerel saatle 20.15’te Fremont şehrinin güneyinde meydana geldiğini aktardı.

CESEDLERİNE ULAŞILDI

Yetkililer, uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu. Ancak yaşamını yitirenlerin kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayla ilgili soruşturma başlatacağını belirtti.