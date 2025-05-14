Necati Demirci’nin Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP GÖRME ENGELLİ NECATİ DEMİRCİ’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ORDU’NUN İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi’nde yaşayan yüzde 90 görme engelli 63 yaşındaki Necati Demirci, 27 gündür kayıptı. 18 Nisan’da çarşıya gitmek için evinden çıkan Demirci, uzun süre geri dönmeyince ailesi endişelendi. Yakınları, durumdan kaygılı olduğu için kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Ancak tüm aramalara rağmen Necati Demirci’den bir iz elde edilemedi.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 14.30 sıralarında, kayıp Demirci’nin evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede odun kesen bir kişi, dere yatağında hareketsiz birine ait olduğunu düşündüğü bir ceset gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde, cesedin 27 gündür kayıp olan Necati Demirci’ye ait olduğu anlaşıldı. Demirci’nin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.