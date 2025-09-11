Necati Özensoy, 12 Eylül’ü anlattı

12 EYLÜL DARBESİ VE ETKİLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinde, Ankara’da üniversite öğrencisi olan Necati Özensoy, o dönem yaşananların bir film gibi geldiğini ifade ediyor. Arkadaşlarının şehit düştüğüne ve çektiği işkencelerin mahkeme salonunu ağlattığına dikkat çeken Özensoy, “huzur ortamı sağlandı” açıklamasında bulunurken, yaşanan olayları yıllarca unutamadıklarını dile getiriyor. 45 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, o dönemin etkileri hala hissediliyor.

GENÇLİK DÖNEMİ VE SORUNLAR

Bursa doğumlu 64 yaşındaki Necati Özensoy, eğitimine Bursa’da devam ettikten sonra üniversite için Ankara’ya gitmiş ve burada Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünü 8 senede bitirmiş. Siyasi hayatına erken yaşta atıldığını belirten Özensoy, “1976 yıllarının sonlarında Ülkü Ocaklarıyla tanıştım. Hayatım Türk milliyetçiliği çerçevesinde gelişmeye başladı. Ancak o yıllar, zor yıllardı” diyor. Gençler arasında yaşanan tartışmaların çatışmalara dönüştüğüne ve bu durumun trajik sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıyor.

SÜREÇTEN ETKİLENENLER

Özensoy, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ülkede bir sessizlik ve huzur ortamı oluştuğunu düşündüklerini aktarırken, “Ama Kenan Evren’in ve yanındakilerin yaptığı uygulamalar, operasyonlar, özel timler kurularak arkadaşlarımızın yakalanması çok kötüydü. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiç unutamadık” diyor. Arkadaşlarının tutuklandığını ve kendisinin yaklaşık 2 yıl boyunca kaçak yaşamaktan başka çare bulamadığını belirtiyor.

İŞKENCELER VE ADİL OLMAYAN YARGILAMA

Tanıdığı tüm arkadaşlarının işkenceden geçtiğini ve bu dönemde insanlık dışı eziyetlere maruz kaldıklarını anlatan Özensoy, “Akla ve hayalimize gelmeyen o günkü şartlarda, elektrik verilmesine kadar birçok insanlık dışı eziyetler yapılmış. Yapılan yargılamalar da çok adil değildi” dedi. Suçsuz yere hapis yatan arkadaşlarının olduğunu ifade eden Özensoy, o yılların getirdiği travmanın kuşağında derin izler bıraktığını vurguluyor.

ANILAR VE YAŞANILANLAR

O günleri yaşamak gerektiğine vurgu yapan Özensoy, “Gerçeklerden uzak, farklı bir dönemi yaşadık. O dönemki gençlik, çok daha iyi yerlerde olabilecekken, yapılanlar karşısında heba oldular” diyor. Arkadaşlarının çoğu uzun süre cezaevinde kaldı ve bu dönemde birçok acı yaşandı. Açıklamalarında, “Bütün mahkeme salonunun ağladığı işkenceler yaşandı” diyerek, yaşanan acı dolu anların etkisini anlatıyor.

Özensoy, 23. ve 24. dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) listesinden Bursa milletvekili olarak görev yaptıktan sonra, şimdi emeklilik hayatı yaşıyor.