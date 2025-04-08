Necati Şaşmaz, Boykot Mekânda Görüntülendi

NECATİ ŞAŞMAZ’IN PAYLAŞIMI

Bir dönemin reyting rekortmeni olan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak Şaşmaz, iki yıl aradan sonra Instagram sayfasından bir paylaşım yaparak CHP’nin boykot listesinde bulunan bir mekânda görünmesiyle bu sessizliğini bozdu.

BOYKOT KONUŞULUYOR

Necati Şaşmaz, CHP lideri Özgür Özel’in boykot listesinde yer verdiği Nusret isimli mekânda arkadaşlarıyla birlikte yer aldı. Şaşmaz’ın bu paylaşıma olan tepkiler kısa sürede binlerce etkileşimle karşılık buldu. Takipçileri, “Seni çok özledik usta”, “Ekranlara ne zaman dönüyorsun”, “Polat Alemdar boykot dinlemedi” gibi yorumlar yaptı. Özgür Özel, Meltepe’deki mitingde Nusret’i boykot listesine aldıklarını duyurmuştu.

KURTLAR VADİSİ’NE GİDEN YOL

Son olarak Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın cenazesine katıldığında kameralara konuştu. Şaşmaz, “397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak” dedi.