Necip Fazıl’ın Eşyaları Ulucanlar Cezaevi’nde

Türk siyasi hayatının önemli duraklarından biri olan Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde hatıra eşyalara yenileri ekleniyor. Necip Fazıl Kısakürek’in kişisel eşyaları, şimdi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sergilenecek. İstanbul’dan Ankara’ya getirilen bu eşyalar, müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

NECİP FAZIL’IN HATIRALARI

Sergilenen eşyalar arasında Kısakürek’in cezaevinde bulunduğu dönemlerinde giydiği çoraplar yer alıyor. Özellikle Toptaşı Cezaevi’nde “Zindandan Mehmet’e Mektup” adlı şiirini yazarken giydiği bu çoraplar dikkat çekiyor. Ayrıca, Kısakürek’in yaşlılık döneminde sürekli kullandığı fildişinden yapılmış topuzu da sergide bulunuyor. Necip Fazıl’ın eşyaları, torunları Emrah Kısakürek ve Şeyma Kısakürek Sönmezocak tarafından müzeye teslim edildi.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Kısakürek’in kişisel eşyaları, müzeye konulmasının ardından ilk günden itibaren ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu durum, Necip Fazıl’ın edebi mirasının ve siyasi tarihinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.