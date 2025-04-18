Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda Bahar Şenliği

NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU’NDA BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, bahar şenliğine ev sahipliği yaptı. Okul aile birliği ve yönetiminin ortak çalışmaları ile hazırlanan etkinlikte; yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra bici bici, kebap ve bileklik takıları sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ürünler, makul fiyatlarla sunularak kısa sürede tükendi. Böylece, şenlik alanında öğrenciler hem karnını doyururken hem de eğlenceli aktivitelerde yer alarak eğlencenin tadını çıkardı.

BİR GELENEK HALİNE GELDİ

Öğrenci velisi Gamze Levent, bahar şenliğine gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını belirterek, “Okulumuzda genelde böyle her yıl bahar şenliği düzenliyoruz. Bu sene coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor. Dışarıdan da insanlarımız çok fazla katılım sağlıyorlar. Müdiremiz Demet Hanım’a ve sınıf öğretmenimize böyle bir etkinlik sundukları için çok teşekkür ediyorum. Biz veliler olarak da elimizden ne geliyorsa çocuklarımızın geleceği, okulumuzun daha temiz ve daha düzenli bir okul olması için destek vermek amacıyla burada bulunuyoruz. Bahar şenliğimizde birçok pastamız var. Tuzlu ve tuzsuz seçeneklerimiz de bulunuyor, cüzi fiyatlarla eğlence amacıyla satış yapmaktayız” şeklinde konuştu.

KALABALIK VE EĞLENCELİ BİR GÜN

Etkinlikte el işçiliği ile yaptığı bileklikleri satan 11 yaşındaki Kerim Efe Uluç, “Bahar şenliğimiz çok güzel, isteyen herkes istediğini alabiliyor. Bu sene bahar şenliğinde çok kalabalık ve güzel. İlk önce ipini almak lazım, sonra renk seçimi önemli. Bunu isteyerek yaparsan çok daha güzel oluyor. Fiyatları rengine göre değişiyor, bazı bileklikler 25 TL, bazıları ise 15 TL bandında” diyerek düşüncelerini paylaştı. Düzenlenen bahar şenliğine, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.