Necip Hablemitoğlu Cinayeti Davası Ertelendi

ANKARA’DA DAVANIN DEVAMI

Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında uğradığı suikastla ilgili davanın duruşması, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmada, kamuoyunda tanınan birçok isim yer aldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşmada hazır bulundu. Tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ve başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

MÜDAHALE BEKLENTİSİ

Mahkeme Başkanı, Hablemitoğlu’nun Atatürkçü Düşünce Derneği’nde (ADD) verdiği bir konferansın görüntülerinde görülen şüpheli kişilerin kimliklerinin tespitine yönelik yapılan başvurunun hâlâ yanıtlanmadığını açıkladı. Ayrıca suikastın asıl failine yönelik soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. Duruşmada söz alan sanıklardan Fikret Emek, yargılama sürecinin uzun sürdüğünden yakındı ve adli kontrol şartlarının hafifletilmesi için talepte bulundu. Aydın Köstem ise, “Ayağında elektronik kelepçe olan sadece benim. Çok mağdurum,” diyerek adli kontrolün kaldırılmasını istedi. Levent Göktaş da benzer bir istekte bulundu.

SAVUNMA VE DELİLLER

Sanık avukatlarından Ali Soykan, soruşturma sürecinin eksiklikler barındırdığını belirterek, FETÖ bağlantılı polislerin ifadelerinin alınmadığını, buna karşılık Nuri Gökhan Bozkır’ın yemek yediği lokantada çalışan garsonların ifadelerine başvurulduğunu ifade etti. Ayrıca, olay günü istihbarat şubesinde görevli bir polisin ifadesinin alınmadığını ve bu kişinin sahte plakalı Volvo araçla ilişkili olduğunu öne sürdü.

ALTAYLI’DAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nun “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” adlı kitabına atıfta bulunarak, bazı çevrelerce yanıltıldığını dile getirdi. Eski istihbaratçı Mehmet Eymür ile Amerika’daki bir görüşmesini aktararak, “Teşkilattaki bazı şahısların cinayetle ilgisi olduğunu biliyorum” ifadesini kullandı ve dönemin MİT Müsteşarı’nın tanık olarak dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

DURUŞMA ERTELEME KARARI

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın tutukluluğuna devam edilmesini, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol hükümleriyle yargılanmasına devam edilmesine karar verdi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için 27 Haziran 2025 tarihine ertelendi.