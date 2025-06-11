Necip Uysal Beşiktaş’tan Ayrılıyor

NECİP UYSAL’IN GERİ DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATIYOR

Beşiktaş’ta tam 274 gün aradan sonra Adana Demirspor karşılaşmasıyla sahalara dönen takım kaptanı Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarları şaşırtacak bazı gelişmeler yaşıyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalan Uysal, yeniden futbol oynamaya başlamış durumda. Necip Uysal, en son Beşiktaş’ın sezon başında deplasmanda Samsunspor’a karşı 2-0 kazandığı maçta forma giymişti.

SEZON SONU İDDİALARI GÜNDEME GELİYOR

Necip Uysal’ın Beşiktaş’a dönüşü, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturuyor. Ancak, sezon sonuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialar, herkesin aklında soru işaretleri bırakıyor. Bu durum, takımın geleceği açısından önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.