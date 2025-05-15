Neçir Kom’un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

DAĞLICA KÖYÜ’NDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde 10 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Neçir Kom piknik yaparken dengesini kaybedip dereye düşerek kayboldu. Bu olay sonrası başlatılan arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

YOĞUN ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Yüksekova bağlı Dağlıca köyünde, 10 Mayıs 2025 tarihinde Avaşin Deresi’nin kıyısında kaybolan Neçir Kom’un bulunması için geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri gerçekleşiyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bu yoğun arama çalışmalarının koordinasyonunu sağlıyor. Arama çalışmalarına, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama (SAK) Timi, emniyet güçleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve iş makineleri de destek sunuyor.

HAVADAN VE SU ALTINDAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Arama faaliyetleri sırasında bölge drone ile havadan taranırken, hem su yüzeyinde hem de su altında yapılan arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Hedef, kaybolan çocuğun bir an önce bulunması.