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Necla Nazır Hastanelik Oldu: Sağlık Sorunları Yeniden Ortaya Çıktı

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ÜNLÜ OYUNCU NECLA NAZIR HASTANEYE KALDIRILDI

Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı olan ünlü oyuncu Necla Nazır’dan üzücü bir haber geldi. 68 yaşındaki sanatçı, sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nazır’ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, sevenleri ve yakınları, sanata olan bağlılığıyla bilinen Nazır’ın tedavi sürecinin olumlu geçtiğini umarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Necla Nazır, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından zor günler yaşıyor. Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan gerginlikler ve kızı Tuğçe Tayfur’un yaşadığı üzüntü, Nazır’ın sağlık sorunlarının nüks etmesine yol açtı. Nazır, böbrek rahatsızlığının tekrar ortaya çıkması sonucu damadı Muhammed Aydın’ın desteğiyle İstanbul Fatih’teki özel bir hastaneye başvurdu. Ayakta durmakta zorlanan sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptı ve burada gerekli tetkikler uygulandı. Nazır’ın şiddetli ağrılar yaşadığı gözlemlendi.

FERDİ TAYFUR’UN VEFATINA YORUM YAPTI

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Necla Nazır ilk kez duygularını şöyle ifade etti: “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş.” Bu açıklama, Tayfur’un hayatındaki önemi vurgulamakta.

BABA-KIZ ARASINDAKİ PROBLEMLER

Son günlerde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının “Tayfur” soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Baba kız arasındaki bu gerilimde anne Necla Nazır da devreye girdi. Duygularını paylaşan Nazır, “Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?” şeklinde açıklamada bulundu.

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