Necla Nazır Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastanede

NECLA NAZIR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan Necla Nazır, eski hayat arkadaşı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından oldukça zor günler geçiriyor. Tayfur’un cenaze töreninde yaşanan gerginlikler ve kızı Tuğçe Tayfur’un yaşadığı kırıklık, Nazır’ın sağlık sorunlarının tekrar ortaya çıkmasına yol açtı.

BÖBREK RAHATSIZLIĞI NÜKSETTİ

Nazır, mevcut böbrek rahatsızlığının nüksetmesi üzerine damadı Muhammed Aydın’ın desteğiyle İstanbul Fatih’teki özel bir hastaneye başvurdu. Bu durum, onun için sıkıntılı günlerin başlangıcını simgeliyor.