Necmettin Çalışkan Kimdir Ve Nerelidir

NECMETTİN ÇALIŞKAN’IN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

Türkiye’de siyaset ve akademik çevrelerde sıkça gündeme gelen Necmettin Çalışkan, bilimsel araştırmaları ve siyasi geçmişi ile öne çıkıyor. Hatay kökenli olan Çalışkan’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar haberimizde. 1973 yılında doğan Necmettin Çalışkan, eğitimine İmam Hatip Lisesi ile başlayarak 1991 yılında mezun oldu. 1995 yılında derece ile Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Çalışkan, akademik kariyerine adım attı. Yüksek lisans eğitimini 2010’da, doktora eğitimini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışkan, Hatay’da akademik hayatını sürdürdü ve 2014 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent unvanını alarak devam etti.

Necmettin Çalışkan, Hatay’ın dini ve kültürel değerlerini araştırdığı birçok makale yayımlayarak akademik faaliyetine katkıda bulundu. Dokuz kitabı bulunan Çalışkan, 1986 yılından bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazıyor ve günümüzde Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapıyor. 2025 itibarıyla 52 yaşında olacak olan Çalışkan, 28. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor ve bir dizi projeyi hayata geçirmiştir.

HATAY’A OLAN BAĞLILIĞI

Hatay’ın tarihi ve kültürel değerlerine gösterdiği ilgi, akademik yazılarında sıkça yansımaktadır. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Başkanvekilliği yaparak bölgede ticaret ve ekonomi konularında da katkıda bulunmaktadır. Saadet Partisi’ne üye olan Çalışkan, Refah Partisi döneminde milletvekili danışmanı olarak siyasi kariyerine başlamış, şimdi ise Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstleniyor. Siyasi yaklaşımı dini ve kültürel değerlere dayanmaktadır; Hatay ve genel Türkiye’de birçok sosyal ve siyasi projelerde aktif rol almaktadır.

ÇALIŞKAN’IN TİCARİ VE SOSYAL KATKILARI

Necmettin Çalışkan, akademik unvanlarının yanı sıra ticari yaşamında da aktif bir şekilde yer alıyor. 2012 yılında Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından “Yılın İş Adamı” ödülüne, 2013 yılında ise Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından “Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı” unvanına layık görüldü. Ayrıca, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekilliği, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyeliği gibi toplumsal çalışmalarda da önemli görevler üstleniyor. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Çalışkan, üniversite öncesinde Şam’da dil eğitimi almış ve hafızdır. Sosyal, siyasal, bilimsel ve ticari alanlarda 70’in üzerinde ülkeye seyahat etmiştir.