Neden Bazıları Sesli Hapşırıyor? Sebeplerini Açıklıyoruz

HAPŞIRMANIN GÜRÜLTÜSÜNÜN NEDENLERİ

Bazı kişiler hapşırdığında, ses o kadar gürültülü oluyor ki, tüm mahalle bunun farkına varabiliyor. Şok dalgası pencereleri sarsıyor, köşede uyuyan bir kedi yerinden sıçrıyor ve televizyonun karşısında oturan komşular “Ne oluyor?” diye etrafa bakıyor. Diğer yandan, “Hıpçi!” diye hafif bir sesle hapşıranlar da mevcut. Peki neden bazıları gürültülü hapşırıyor, bazıları ise oldukça sessiz kalıyor? Hapşırma sırasında vücudumuzda neler oluyor?

HAPŞIRMANIN ÖNEMİ VE VÜCUTTAKİ SÜREÇLER

Öncelikle, hapşırmak vücudumuz için gereken bir konu. Houston Methodist Akademik Enstitüsü Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü Başkanı Mas Takashima, “Burun, akciğerler için bir hava filtresidir” şeklinde açıklama yapıyor. Burun içerisinde, epitel hücreleri, küçük tüyler ve yoğun mukusun oluşturduğu sıkı bir yapı bulunuyor. Bu yapı, akciğerleri korumak için dışarıdan gelen partikülleri hapsediyor. Partikül sayısı çoğaldığında, ortamdan dışarı atılmaları gerekiyor. Burnumuzda bağışıklık hücreleri de mevcut. Bu hücreler, hapşırmaya neden olan bileşiklerin miktarı yükseldiğinde devreye giriyor.

BAĞIŞIKLIK YANITI VE HAPŞIRMA MEKANİZMASI

Manchester Üniversitesi’nden İmmünoloji Bölümü profesörü Sheena Cruickshank, konuyla ilgili şunu söylüyor: “Bu bağışıklık tepkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bazı kimyasallar burnumuzun iç yüzeyinde değişikliklere neden olur.” Bu değişiklikler, özellikle polenlerden rahatsız olan ya da kışın balgam sorunlarıyla mücadele edenler için tanıdık gelebiliyor. Vücut, daha fazla mukus üretmeye başlıyor, burunda şişlik oluşuyor ve yüze duyu sağlayan trigeminal sinir vasıtasıyla beyne sinyaller gönderiliyor. Bu sinyaller, beynin tabanındaki medulla oblongata adlı bölge tarafından işleniyor ve refleksif kas kasılmalarına yol açıyor. Tüm bu mekanizmalar, hapşırmaya neden oluyor. Ancak hapşırmanın nedenleri arasında, bir virüsün çimen poleninden daha yüksek sesle hapşırma yaratması için bir sebep bulunmuyor.