Neden Bu Ayakkabılar Tercih Ediliyor?

YENİ DİGİTAL ÜRETİM PLATFORMU AÇILIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark Turgut Özal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘DİMAP – Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi’ açılış etkinliğine katıldı. Programda Kacır ile birlikte Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Güler Sabancı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da yer aldı.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Bakan Kacır konuşmasında, “Avrupa Birliği (AB) destekli ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında; sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde, KOBİ’lerimizi yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye alıyoruz. 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz projenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ DÜZENLENECEK

Ayrıca Kacır, “Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesiyle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesindeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25’ine kadar ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni Teşvik Sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20’si ile yüzde 50’si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini Türkiye’de 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız” dedi.

YEREL İNOVASYONUN DESTEKLENMESİ

Bakan ayrıca, “Bu merkez; özellikle sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize, doğrudan dijital üretim kabiliyetlerini geliştirme, katmanlı imalat teknolojilerini uygulama imkanı sağlayacak. Yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda seri üretim yapan KOBİ’lerimizin ürünlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde test edebileceği, belgelendirme süreçlerine doğrudan entegre olabileceği kritik bir altyapı sunacak. Merkezimizin, Türkiye’nin Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü ve rekabetçiliğini ivmelendireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran ve yerli inovasyon gücünü büyüten adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” şeklinde belirtti.

Konuşmaların ardından Kacır’a Güler Sabancı tarafından hediye verildi. Kurdele kesimi ve fotoğraf çekimi ile program sona erdi.