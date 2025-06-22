Nedim Artun, Kamçı Yapıyor ve Öğretiyor

URLA’DA UNUTULAN BİR SANAT

Nedim Artun (57), İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan ve 26 yıldır kamçı yapımını sürdüren tek tescilli usta. Mezbahada kasaplık yaptığı dönemlerde öğrendiği bu beceriyi, gençlere öğretme arzusunda. 1999 yılında mezbahada dana sinirinden kamçı yapımına başlayan Artun, bu sanatı sürdürerek adını yaşatıyor.

KAMÇI YAPIMININ SANATINA DÖNÜŞMESİ

Artun, mezbahalardaki kasapların boş zamanlarında kamçı yaptığını gözlemlediğini belirtiyor. Usta kasaplardan, Hasan Dağ ve Hüseyin Cengiz Kapan’dan yardım alarak bu işi geliştirmiş. “Kendim imkânlarımla kamçı üretmeye çalıştım. Bugünlere kadar geldik” diyen Artun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı ‘geleneksel el sanatları sanatçısı’ unvanını da vurguluyor.

KAMÇILAR ŞİDDET AMAÇLI DEĞİL

Artun, kamçıların unutulmayı bekleyen bir zanaat olduğunu ifade ediyor. “1999’da aktif olarak mezbahadaydım ve bu işi hâlâ sürdürüyorum. Yurt dışından talepler alıyorum. Ancak kamçılarım tamamen görsel ve dekoratif amaçlı kullanılıyor. Şiddet amaçlı satılması ve kullanılması kesinlikle söz konusu olamaz” diyor.

TEK TESCİLLİ USTA OLARAK FARKLI

Artun, Türkiye’de dana sinirinden kamçı yapan tescilli tek usta olduğunu belirtiyor. “Kızılcık, kestane ağacı gibi çeşitli malzemelerden kamçı yapan ustalar var ama dana sinirinden kamçı yapan tek benim” açıklamasında bulunuyor. Kamçı yapım sürecini anlatırken, malzemenin temizlenmesi ve şekillendirilmesi aşamalarını ayrıntılarıyla paylaşıyor.

GENÇLERE SANATINI AKTARMAK İSTİYOR

Artun, sanatını genç nesillere aktarmak istediğini belirtiyor. Kapısının öğrenmek isteyen gençlere her zaman açık olduğunu belirtiyor. “Büyük oğluma öğrettim, diğer gençlere de öğretmek istiyorum. Unutulup kaybolmasına üzülürüm. Mesleğim gibi birçok meslek kayboluyor” diyor. Bu durumun gençlerin yetişim eksikliğine bağlı olduğunu da ekliyor.