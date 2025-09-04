Haberler

Nedimeler, Kına Gecesi’nde Bahşiş Topladı

İZLEYİCİLERDEN TOPLANAN BAHŞİŞLER

Bir kına organizasyonunda nedime olarak sahne alan kadınlar, gösterinin sonunda izleyicilerden topladıkları bahşişlerle dikkat çekiyor. Kadınların dans ve eğlence dolu performanslarının ardından, misafirlerin verdikleri paraları büyük bir poşet içinde topladığı gözlemleniyor.

NEŞELİ ANLAR CEP TELEFONUNDA

Gecenin bitiminde bahşişleri sayan kadınların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, poşet dolusu parayı sayarken oldukça mutlu ve neşeli oldukları görülen kadınların sevinci, kına gecesinin eğlenceli atmosferini yansıtan bir detay olarak dikkat çekiyor.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

