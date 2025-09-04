Nedimeler, Kına Gecesi’nde Bahşiş Topladı

İZLEYİCİLERDEN TOPLANAN BAHŞİŞLER

Bir kına organizasyonunda nedime olarak sahne alan kadınlar, gösterinin sonunda izleyicilerden topladıkları bahşişlerle dikkat çekiyor. Kadınların dans ve eğlence dolu performanslarının ardından, misafirlerin verdikleri paraları büyük bir poşet içinde topladığı gözlemleniyor.

NEŞELİ ANLAR CEP TELEFONUNDA

Gecenin bitiminde bahşişleri sayan kadınların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, poşet dolusu parayı sayarken oldukça mutlu ve neşeli oldukları görülen kadınların sevinci, kına gecesinin eğlenceli atmosferini yansıtan bir detay olarak dikkat çekiyor.