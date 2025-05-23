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Nefes Kesen Yarışta Şampiyon Napoli

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NAPOLI’nin GALİBİYETİ

İtalya Serie A’nın son hafta açılış karşılaşmalarında Napoli, Cagliari’yi evinde konuk etti. Maçın 42. dakikasında Scott McTominay ve 51. dakikasında Romelu Lukaku’nun attığı gollerle Napoli, Cagliari’yi 2-0 yenerek sezonu başarılı bir şekilde tamamladı.

INTER’İN DEPLASMAN ZAFERİ

Inter ise Como’ya konuk oldu ve deplasmandaki maçta 20. dakikada Stefan de Vrij ile 51. dakikada Joaquin Correa’nın golleriyle 2-0 galip geldi. Bu sonuçla sezonu ikinci sırada bitiren Inter, takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk goldeki asistinin de katkısıyla önemli bir galibiyet elde etti.

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