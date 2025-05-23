Nefes Kesen Yarışta Şampiyon Napoli

NAPOLI’nin GALİBİYETİ

İtalya Serie A’nın son hafta açılış karşılaşmalarında Napoli, Cagliari’yi evinde konuk etti. Maçın 42. dakikasında Scott McTominay ve 51. dakikasında Romelu Lukaku’nun attığı gollerle Napoli, Cagliari’yi 2-0 yenerek sezonu başarılı bir şekilde tamamladı.

INTER’İN DEPLASMAN ZAFERİ

Inter ise Como’ya konuk oldu ve deplasmandaki maçta 20. dakikada Stefan de Vrij ile 51. dakikada Joaquin Correa’nın golleriyle 2-0 galip geldi. Bu sonuçla sezonu ikinci sırada bitiren Inter, takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk goldeki asistinin de katkısıyla önemli bir galibiyet elde etti.