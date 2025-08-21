Nehir Erdoğan, “Yabancı Damat” ile tanındı

NEHİR ERDOĞAN’IN YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

Bir zamanların popüler dizilerinden “Yabancı Damat” ile anılan Nehir Erdoğan, son olarak Yasak Elma dizisinde yer aldıktan sonra ekrandan uzun bir süre uzak kalmıştı. Ancak ünlü oyuncu, gerçekleştirdiği son paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa bir zaman diliminde pek çok yorum alan gönderisinde, Erdoğan’ın bir takipçisi “Ne kadar yaşlanmış” şeklinde bir eleştiride bulundu.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ YANIT GÜNDEME DAMGA VURDU

Eleştiri yapıldığına aldırmayan Nehir Erdoğan, bu yoruma “Çok mutluyum” diyerek karşılık verdi. Oyuncunun bu olumlu tavrı, sosyal medya üzerinde birçok kişi tarafından takdir edildi. Nehir Erdoğan’ın kariyerinde “Yabancı Damat” dizisinin önemli bir yeri olduğu biliniyor. Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, yayınlandığı dönem geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük ilgi görmüştü.

YABANCI DAMAT DİZİSİ VE ETKİSİ

Dizinin başrol karakterleri Nazlı ve Niko, Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik tarafından canlandırılmıştı ve döneminin en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı. “Yabancı Damat”, sadece romantik hikâyesi ile değil, aynı zamanda iki farklı kültürü bir araya getiren yapısıyla da televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.